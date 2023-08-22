واشنطن تبيع بولندا مروحيات هجومية بـ12 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت الولايات المتحدة الاثنين على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" بقيمة 12 مليار دولار، الامر الذي يشكل صفقة ضخمة مع بلد حليف يدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها أبلغت الكونغرس بموافقتها على هذه الصفقة التي طلبتها الحكومة البولندية والتي تشمل بيع 96 مروحية هجومية من طراز أباتشي "ايه اتش-64 إي".

وقرّرت بولندا العام الماضي تقديم طلبية لشراء مروحيات أباتشي لتحل محلّ مروحياتها المتقادمة والتي تعود للحقبة السوفييتية مع تزايد القلق حيال روسيا، خصمها التاريخي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة "ستعزّز قدرات بولندا على صعيد التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير قوة ذات صدقية قادرة على ردع الخصوم والمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي".

وآزرت بولندا بزخم الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي، وقد تم تسليم قسم كبير من أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات لأوكرانيا عبر الحدود البولندية.

وتُوطّد الصفقة العلاقات بين الولايات المتحدة وبولندا التي سبق أن تضاربت مواقف حكومتها المحافظة مع توجّهات الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن في قضايا عدة من بينها حقوق مجتمع الميم والحريات الإعلامية.

في البيان وصفت الخارجية الأمريكية بولندا بأنها "قوة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز