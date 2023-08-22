«هيلاري» تفتك بكاليفورنيا

المصدر: (لوس أنجليس -أ.ف.ب)

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أدت العاصفة المدارية «هيلاري» إلى تساقط أمطار قياسية على جنوب ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إغلاق مدارس وطرق وأعمال تجارية.

وقالت مديرة مكتب حاكم كاليفورنيا لخدمات الطوارئ نانسي وارد، إن هيلاري قد تكون إحدى أسوأ العواصف التي تضرب الولاية منذ أكثر من عقد. وأفاد فرع هيئة الأرصاد الوطنية في لوس أنجليس بأنه تم تسجيل تساقط قياسي للأمطار في المنطقة. وأغرقت العاصفة هيلاري الطرقات فتحولت طرقات سريعة إلى أنهار وعلق بعض السائقين. كما تأجّل موعد بدء الموسم الدراسي للمدارس الحكومية على نطاق واسع لمدة يوم واحد.

وبلغت «هيلاري» ذروتها كإعصار من الفئة الرابعة (ثاني أقوى درجة على مقياس «سفير-سمبسون»)، ليتم خفض مستواها إلى عاصفة مدارية لدى وصولها إلى الولايات المتحدة آتية من المكسيك.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن تواصل «الفيضانات الخطيرة والكارثية» في أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة. وأظهر تسجيل فيديو نشرته شبكة محلية فيضانات شديدة في أجزاء من بالم سبرينغز، حيث أعلنت الشرطة خروج خط الطوارئ 911 عن الخدمة ليل الأحد.

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