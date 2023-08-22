ارتفاع الحرارة يهدد الملايين بانعدام الأمن الغذائي

المصدر: عواصم- وكالات

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كشفت دراسة أمس، أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أياماً معدودة يمكن أن يكون كافياً لحرمان أصحاب الدخل المحدود من الطعام، بينما تُسَجّل حرارة قياسية في مختلف أنحاء العالم، في وقت تكافح بعض الدول حرائق غابات.

ووفق الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر هيومن بيهيفيور»، يمكن لارتفاع الحرارة بشكل كبير أسبوعاً في الهند أن يؤدي إلى انعدام خطر في الأمن الغذائي لـ 8 ملايين شخص إضافي.

وخلصت الدراسة التي شملت 150 دولة إلى أن موجة الحر نفسها تعني مواجهة الملايين خطر الجوع.

مستوى التحذير

وفي السياق، رفعت فرنسا أمس، مستوى التحذير إلى «اللون الأحمر»، في أربع مناطق بالجنوب وسط موجة حر شديد.

وهذه المرة السادسة التي ترفع فيها هيئة الأرصاد الفرنسية «ميتيو سويس» مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر.

ارتفاع قياسي

وأدّت موجة حرّ إلى رفع خط الدرجة صفر، وهو العلوّ الذي تنخفض فيه الحرارة إلى صفر درجة مئوية، إلى مستوى قياسي في سويسرا بلغ نحو 5300 متر.

وأشارت «ميتيو سويس» إلى أنّ ارتفاعاً جديداً سُجّل ليل الأحد عند 5298 متراً «وهو رقم قياسي منذ بدء عمليات الرصد في 1954».

وتشهد سويسرا موجة حرّ. ومنذ الجمعة، تجاوزت الحرارة، في المناطق التي يقلّ ارتفاعها عن 800 متر، 30 درجة مئوية.

حرائق غابات

ويكافح رجال الإطفاء حرائق غابات في جنوب شرقي بلغاريا.

وذكرت وسائط إعلام بلغارية أن الحرائق أثرت في ألف هكتار، بما يعادل مساحة 1400 ملعب كرة قدم، ومن بينها 600 هكتار من الغابات وتم إعلان حالة الطوارئ في بلدية سفيلينغراد.

وأوضحت أن الحرارة والرياح القوية أعاقت جهود إخماد الحرائق في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وفي اليونان كافح مئات من رجال الإطفاء أمس، لاحتواء حرائق غابات في أنحاء من البلاد في وقت حذرت السلطات من أن معظم المناطق تواجه خطر اندلاع حرائق جديدة.

وفي إسبانيا، أعرب رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز عن أمله تطويق حريق جزيرة تينيريفي بأرخبيل الكناري الذي دمّر حتى اليوم 14 ألف هكتار.

وقال فيديريكو غريلو رئيس خدمات الطوارئ في جزيرة غران كناريا إنّه «قريباً سنكون قادرين على القول ببعض الحذر إنّ (الحريق) لم يتمدد». وعند سؤاله عن سبب الحريق، قال رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو إنّه «متعمد».

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