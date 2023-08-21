اتساع حرائق كندا مع استمرار عمليات إجلاء الآلاف

المصدر: أ ف ب

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اندمج حريقان هائلان وسريعا التمدد خلال الليل في غرب كندا حيث تهدد النيران مئات المنازل وتستمر عمليات الإجلاء في مقاطعة كولومبيا البريطانية، حسبما أفاد مسؤولون الأحد.

تمتدّ النيران في منطقة شاسواب على بعد 500 كيلومتر شمال شرق فانكوفر، على أكثر من 41 ألف هكتار، وفق جهاز الإطفاء في المقاطعة.

وقال جهاز الإطفاء في كولومبيا البريطانية الأحد على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "يعمل عناصر الإطفاء على وقف تقدّم النيران نحو المباني في المناطق التي تواصل التقدّم فيها في الغابات والمروج".

وتذكي الرياح الشمالية النيران التي دمّرت العديد من المباني في منطقة يرتادها السياح.

ولا يزال يلفّ مدينة كيلونا، التي يسكنها نحو 150 ألف شخص والبعيدة نحو 150 كيلومترًا جنوب شوسواب، دخان كثيف ذو رائحة قوية ويمكن رؤيته على بعد أكثر من مئة كيلومتر حول المدينة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

مساء السبت، قالت ماري هيكس (29 عامًا) التي أتت من مونتريال لزيارة صديقتها في حيّ غلينمور في كيلونا "تمضية الأسبوع مع هذا الهواء كانت أمرا مروعًا".

وأُلغيت رحلة عودتها فيما لا يزال مطار كيلونا مغلقًا الأحد لدعم جهود طائرات مكافحة الحرائق.

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