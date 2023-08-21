كندا وإسبانيا واليونان تخوض حرباً مع حرائق الغابات

المصدر: عواصم ـ وكالات

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تخوض كندا واليونان وإسبانيا حرباً شرسة مع الحرائق المتواصلة منذ أيام عدة.

في غرب كندا، قال مسؤولون إن حريقين هائلين وسريعي التمدد اندمجا خلال الليل، حيث تهدد النيران مئات المنازل وتستمر عمليات الإجلاء في إقليم كولومبيا البريطاني في كندا.

وفيما تذكي الرياح الشمالية النيران، اندلع حريقان هائلان في المنطقة خلال الليل ودمرا العديد من المباني في منطقة يرتادها السياح.

وتواجه المناطق الشمالية الغربية في كندا الواقعة إلى الشمال من كولومبيا البريطانية أيضاً تهديداً خطيراً بعد أن باتت نيران الغابات تحيط بالعاصمة الإقليمية يلونايف منذ أيام، أجلي خلالها تقريباً جميع سكان المدينة البالغ عددهم 20 ألفاً.

شمال اليونان

وأخلت السلطات اليونانية أربع قرى أخرى بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، أمس، مع اقتراب حريق غابات هائل دمر عدة منازل بالفعل نهاية الأسبوع.

وذكرت السلطات أن نحو 12 منزلاً وبناية لحقت بها أضرار بالغة في قريتين تم إخلاؤهما، إضافة إلى كنيسة..

من جانبه قال فاسيليس كيكيلياس، وزير الحماية المدنية اليوناني، إن رجال الإطفاء وأفراداً من الشرطة والجيش ومتطوعين يخوضون معركة مكثفة في ألكساندروبوليس، ودعا إلى توخي الحذر العام الشديد في جميع أنحاء البلاد اليوم.

جزيرة تينيريفي

في إسبانيا، قال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيغو، أمس، إن تقرير الشرطة خلص إلى أن الحريق الهائل الذي اندلع في جزيرة تينيريفي السياحية الإسبانية كان متعمداً، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق، لكنه لم يذكر ما إذا كانت قد قامت بأي اعتقالات.

وعلى الرغم من اندلاع الحريق في شمال شرق الجزيرة بعيداً عن مناطق الجذب السياحي الرئيسية في الجنوب الغربي، إلا أن الحكومة الإقليمية أمرت بإخلاء فندق مملوك للدولة في حديقة بركان تيد الوطنية، في وسط تينيريفي، والذي يبعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب غرب منطقة الحريق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن درجات الحرارة سترتفع تدريجياً لتصل إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من البر الرئيسي الأربعاء والخميس.

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