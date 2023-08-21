زيلينسكي يستعجل «إف- 16» من شمال أوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

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تواصل وسائل إعلام أمريكية تشاؤمها إزاء الهجوم الأوكراني المضاد، فيما يتجول الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي في دول شمال أوروبا في سياق السعي للحصول على طائرات إف- 16 أمريكية الصنع.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا متشائمين بشأن استراتيجية الهجوم الأوكراني المضاد، قبل أسابيع من طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحصول على موافقة الكونغرس لمزيد من التمويل.

وكرر التقرير تقييماً صدر الأسبوع الماضي من صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن مصادر استخباراتية، لم يتم الكشف عن هويتها.

وحث وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبيا، في مقابلة مع صحيفة «بيلد آم سونتاج» الألمانية على التحلي بالصبر مكرراً الدعوة للمساعدة بالمزيد من الأسلحة من الحلفاء. وأضاف «نجاحنا يكافئ المتفائلين ويدمر سمعة المشككين. ومع ذلك، فإن ما نحتاجه هو مزيد من القدرات طويلة المدى لتحقيق مزيد من النتائج قصيرة الأجل».

جولة لزيلينسكي

ولهذا الغرض، واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، جولته في شمال أوروبا ووصل إلى الدنمارك بعد زيارته هولندا حيث أشاد بقرار «تاريخي» اتخذه البلدان بتزويد أوكرانيا بمقاتلات اف-16 الأمريكية، وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.

ووصل زيلينسكي إلى قاعدة للقوات الجوية الدنماركية بشرق البلاد. وتعهدت الدنمارك وهولندا تسليم كييف مقاتلات إف-16 ما ان ينجز الطيارون الأوكرانيون تدريبهم.

وكتب زيلينسكي على تلغرام «نحرز تقدماً في مسألة إف-16»، واعداً بـ «أخبار جيدة بالنسبة إلى المحاربين الأوكرانيين».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنّ بلاده والدنمارك ستسلّمان مقاتلات اف-16 إلى كييف، خلال زيارة زيلينسكي لقاعدة لسلاح الجو الهولندي في أيندهوفن جنوبي المملكة. ومن المقرر أن يبدأ هذا الشهر تدريب الطيارين الأوكرانيين الذي يتولاه تحالف من 11 دولة. وأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يكون الطيارّون الأوكرانيون جاهزين بحلول مطلع عام 2024.

طائرات مسيرة

في الأثناء، قالت روسيا إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت أربع مناطق مختلفة أمس، ما أدى إلى إصابة خمسة وإجبار مطارين في موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة.

وذكرت مناطق كورسك وروستوف وبيلغورود، وجميعها على الحدود مع أوكرانيا، أنها تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة. بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق في منطقة موسكو، ما أدى إلى تحطمها في منطقة غير مأهولة.

وأفاد حاكم منطقة كورسك بإصابة خمسة أشخاص واندلاع حريق عندما ضربت طائرة مسيرة محطة للسكك الحديدية. وقال حاكم روستوف إن الهجوم في المنطقة لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وفي وقت لاحق أمس، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوما بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلغورود.

وقال حاكم المنطقة على تيليغرام إنه جرى إسقاط 12 هدفاً جوياً لدى الاقتراب من مدينة بيلغورود، قبل أن يعلن في وقت لاحق إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فقط.

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