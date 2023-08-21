حدث وتاريخ.. 21 أغسطس 1939 الاتحاد السوفييتي وألمانيا يوقعان اتفاقية عدم اعتداء مدتها عشر سنوات قبل اشتعال الحرب العالمية الثانية. 1983 اغتيال زعيم المعارضة في الفلبين بنينو أكينو في مانيلا بعد ثلاث سنوات قضاها في المنفى. 2000 الوصول إلى الغواصة الروسية النووية الغارقة «كورسك»، حيث قضى طاقم الغواصة الـ 118. 2009 عبد الباسط المقراحي يعود إلى ليبيا من سجن في اسكتلندا أودع فيه على خلفية تفجير لوكيربي 1988. صورة التاريخ: 21 أغسطس 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App