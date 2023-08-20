25 طائرة حربية صينية تعبر خط الوسط بمضيق تايوان

المصدر: د.ب.أ

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ذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، أنه تم رصد إجمالي 45 طائرة حربية وتسع سفن حربية، تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حول تايوان، خلال فترة الـ24 ساعة من الساعة السادسة صباح أمس السبت حتى الساعة السادسة صباح اليوم الأحد، بما في ذلك 25 طائرة حربية، عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.

ومن بين الطائرات، التي عبرت الخط الفاصل غير الرسمي، في المضيق بين الصين وتايوان، كانت تسع طائرات مقاتلة طراز «سو-30» وأربع طائرات طراز «جيه-11 و12» طائرة «جيه-10»، طبقاً لمسار الرحلة، الذي أصدرته اليوم الأحد، وزارة الدفاع الوطني التايوانية، وفق وكالة الأنباء التايوانية اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، تم رصد طائرة حربية الكترونية طراز «واي-9» ومروحية مضادة للغواصات طراز زيد-9 تدخل الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تعريف الدفاع الجوي لتايوان، وفق بيانات الوزارة.

ومنطقة تعريف الدفاع الجوي، هي منطقة تعلنها دولة لتمكينها من تعريف هوية الطائرات الأجنبية والسيطرة عليها، أثناء اقترابها، لكنها ليست جزءا من المجال الجوي الإقليمي، كما هو محدد في القانون الدولي.

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