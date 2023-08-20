مقتل 11 عاملاً في انفجار قنبلة شمال غرب باكستان

المصدر: د.ب.أ

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ذكر مسؤولون، اليوم الأحد، أن 11 عاملاً على الأقل قتلوا، عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب طريق، في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية.

وأفاد مسؤول بالشرطة المحلية، بأن العمال كانوا عائدين من موقع بناء، إلى نقطة أمنية، عندما اصطدمت مركبتهم بالقنبلة، مما أدى لانفجارها. وأصيب شخصان آخران في الهجوم.

وكتب رئيس الوزراء المؤقت، أنور الحق كاكار على منصة التواصل الاجتماعي إكس: «لقد أفجعت قلوبنا لدى علمنا بالهجوم الإرهابي، الذي وقع في شمال وزيرستان، وأودى بحياة 11 عاملاً بريئاً، ندين بشدة هذا العمل العنيف الذي لا معنى له ونتضامن مع الأسر المتضررة».

ولطالما كانت منطقة شمال وزيرستان الجبلية بمثابة قاعدة للمسلحين المتطرفين، الذين لديهم صلة بتنظيم القاعدة، قبل أن يتم ملاحقتهم في سلسلة من الهجمات.

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