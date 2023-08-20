18 قتيلاً و13 مصاباً في حادث سير شرقي باكستان

المصدر: أ.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق سريع شرقي باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وإصابة 13 آخرين، وفق ما ذكرت الشرطة ومسؤولو إنقاذ.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في إقليم البنجاب، إذ اصطدمت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسلام أباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور - إسلام أباد السريع، وفق ما ذكر ضابط الشرطة البارز فهد أحمد. كما قال أحمد، إن الشاحنة كانت تحمل براميل وقود، ما تسبب في اشتعال النيران بالحافلة.

وأضاف أحمد، أن الحافلة كانت تقل أكثر من 40 راكباً، وأن الذين تم إنقاذهم أصيبوا بحروق بالغة، ومن بينهم كثيرون فى حالة حرجة. وأصيب ركاب آخرون بحروق طفيفة بعد هروبهم عبر النوافذ. وذكرت الشرطة كذلك أن سائقي السيارتين لقيا حتفهما.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز