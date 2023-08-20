قراصنة كوريون شماليون يستهدفون التدريبات العسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

المصدر: د.ب.أ

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قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، إن قراصنة كوريين شماليين حاولوا التسلل إلى أجهزة الكمبيوتر المتعلقة بالأمن للحصول على معلومات حول التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تنطلق غداً الاثنين، لكن يبدو أنهم لم يحصلوا على أي معلومات سرية.

وقالت شرطة مقاطعة جيونج جي نامبو، في بيان، اليوم الأحد، إن قراصنة كوريين شماليين مشتبه بهم بعثوا رسائل بريد إلكتروني خبيثة إلى موظفين في شركة تشارك في التدريبات العسكرية المشتركة اعتبارا من أبريل من العام الماضي، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمكن القراصنة، من الاستيلاء على حساب أحد الموظفين، وتثبيت رمز في يناير الماضي، لكن لا توجد مؤشرات على أنهم حصلوا على مواد حساسة.

وأضاف البيان، أن محاولات الاستيلاء على أي بيانات عسكرية باءت بالفشل، لكن بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية تضررت. وخلصت شرطة كوريا الجنوبية، إلى أن القضية مرتبطة بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم كيمسوكي، والتي استخدمت أساليب مماثلة من قبل.

وتركز مجموعة كيمسوكي، أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية على السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، وفق وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

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