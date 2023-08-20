الهند تضع حداً لانبعاثات الكربون

المصدر: (مومباي - رويترز)

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قالت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية أمس: إن الحكومة قررت وضع حد للانبعاثات يبلغ كيلوجرامين من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوجرام من الهيدروجين تنتجه حتى يُصنف بأنه مصدر «أخضر» من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الإعلان سيضع تعريفاً طال انتظاره لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند.

وأضافت الوزارة في البيان «بهذا الإخطار، تصبح الهند واحدة من أوائل الدول القليلة في العالم التي تضع تعريفاً للهيدروجين الأخضر».

وتسعى الهند إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتهدف إلى إنتاج خمسة ملايين طن متري من الوقود سنوياً بحلول عام 2030، مما سيخفض انبعاثات الكربون بنحو 50 مليون طن متري ويوفر أكثر من 12 مليار دولار تصرف على واردات الوقود الأحفوري. ورغم أن الهند من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في عام 2026، فإنها بدأت محادثات لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى لبدء تصدير الوقود إليها.

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