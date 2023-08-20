تغيرات المناخ.. حرائق غابات وأعاصير مستمرة

المصدر: عواصم - وكالات

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فيما يستمر تحذير الخبراء من تغيرات المناخ الناجمة عن نشاطات البشر، تتواصل حرائق الغابات في اليونان وإسبانيا وكندا، وتستعد المكسيك لوصول إعصار قوي، فيما قضى 27 شخصاً، وتضرر آلاف المنازل بفيضانات في النيجر.

ففي اليونان أمرت السلطات بإخلاء سبع قرى قرب الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب حريق غابات هائل خرج عن السيطرة.

أرخبيل الكناري

وأسهمت رياح قوية ودرجات حرارة عالية في تمدد حريق غابة كبير في جزيرة تينيريفي في أرخبيل الكناري الإسباني، ما أرغم عدداً كبيراً من السكان على الفرار من منازلهم السبت.

ومنذ اندلاع الحريق تم إجلاء نحو 4500 شخص، فيما كان نحو 1700 آخرين ما زالوا عالقين في منازلهم.

حرائق كندا

وفي كندا جرى إعلان حالة الطوارئ في إقليم كولومبيا البريطانية، فيما استمرت حرائق الغابات المدمرة في اجتياح المنطقة منذ الجمعة. وحاصرت النيران العديد من المنازل والشقق حول مدينة ويست كيلونا السياحية الشهيرة المطلة على بحيرة أوكاناجان.

إعصار قوي

وتستعد المكسيك لوصول إعصار قوي من ناحية المحيط الهادئ، ما دفع بالسلطات لإصدار تحذير من فيضانات «كارثية محتملة» في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الأمريكية المجاورة.

فيضانات النيجر

وقضى 27 شخصاً في الفيضانات، التي تسببت بها أمطار غزيرة في النيجر، وتضرر أكثر من 70 ألف شخص منذ يوليو، على ما قالت السلطات السبت. يتسبب موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر غالباً بفيضانات مميتة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ومعظم أراضيها صحراوية، بما فيها المناطق الشمالية القاحلة.

ونجت حتى الآن العاصمة نيامي، التي يقطنها مليونا شخص، والتي غالباً ما تشهد فيضانات مميتة.

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