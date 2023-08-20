بوتين يلتقي قادة عسكريين قرب الجبهة

المصدر: عواصم، كييف - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة العملية العسكرية في أوكرانيا، بمدينة روستوف أون دون الجنوبية، فيما تبادلت موسكو وكييف الإعلان عن إسقاط مسيّرات.

وأفاد الكرملين في بيان بأن «بوتين عقد اجتماعاً في المقر العام للعملية العسكرية الخاصة» في روستوف القريبة نسبياً من الحدود مع أوكرانيا. وأضاف إن «الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين».

كما ظهر بوتين في الفيديو يترأس اجتماعاً مع قادة عسكريين.

هجوم بمسيّرات

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف شنت موجة من الهجمات بطائرات مسيرة أمس، مستهدفة مناطق موسكو ونوفغورود شمال غربي العاصمة وبيلغورود على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت إن الهجمات لم تُسقط أي مصابين غير أن طائرة حربية تضررت ونشب حريق داخل مطار في نوفغورود جراء هجوم إحدى المسيرات.

وذكرت الوزارة لاحقاً أن قوات الدفاع الجوي تصدت بعملية تشويش لطائرة مسيرة على المشارف الشمالية الغربية لموسكو، ما أدى إلى تحطمها بالقرب من منطقة بوتيلكوفو السكنية.

وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق أمس، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا في الليل فوق شبه جزيرة القرم.

محاولة عبور

وأعلن الجيش الروسي «القضاء كلياً» على نحو 150 جندياً أوكرانياً حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوبي أوكرانيا، فيما قالت كييف من جانبها: إن دفاعاتها الجوية أسقطت 15 طائرة مسيرة روسية في هجوم ليل السبت. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن 17 مسيّرة استُخدمت في الهجوم الجوي.

في الأثناء، قالت وزارة الداخلية الأوكرانية: إن سبعة أشخاص قُتلوا وأُصيب 90 آخرون في ضربة صاروخية روسية أصابت ميداناً في وسط مدينة تشيرنيهيف بشمالي أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى السويد، في منشور على تيليغرام «قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. في مدينتنا تشيرنيهيف».

وتضمن منشور زيلينسكي مقطع فيديو قصيراً يُظهر حطاماً متناثراً في أنحاء الميدان أمام مسرح بالمنطقة، حيث لحقت أضرار كبيرة بسيارات متوقفة وظهرت أيضاً في الفيديو صورة لجثة داخل سيارة.

فعالية عامة

وذكرت وسائط الإعلام الأوكرانية أن فعالية عامة كانت تُنظم داخل المسرح بمشاركة ممثلين عن شركات لتصنيع الطائرات المسيرة وقت الهجوم.

وأكد وزير الداخلية إيهور كليمينكو في مؤتمر صحافي أن المبنى كان يستضيف فعالية من دون أن يحدد ماهيتها، وقال إن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني يحقق في الأمر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز