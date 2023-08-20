بوركينا فاسو: لا حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية لدينا

المصدر: (موسكو - د.ب.أ)

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صرّح وزير دفاع بوركينا فاسو، قاسوم كوليبالي، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، بأنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده.

وقال كوليبالي، رداً على سؤال بشأن إمكان إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو: «الأمر لا يتعلق بدعوة قوات أجنبية أو إنشاء قاعدة عسكرية، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحل مشكلة (الإرهاب)، نحن نعرف حقيقة ما يحدث على أرضنا».

وأشار كوليبالي، في التصريحات التي نشرت أمس، إلى أن بلاده يجب أن تحصل على الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى أن يموتوا «من أجلنا».

وقال: «نحن بحاجة فقط إلى الحصول على الموارد اللازمة حتى نتمكن بأنفسنا من خوض القتال». وتحدث عن المفهوم الجديد المتمثل في «المتطوعين للدفاع عن الوطن». إنه يعني تشكيل مجموعات صغيرة من السكان لمحاربة الإرهابيين.

وتابع كوليبالي، إن بلاده تشتري الأسلحة من روسيا وبـ«أسعار جيدة» وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون. غير أن كوليبالي، قال «لن أطلعكم على نوع المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، ولكن هناك طلبات بالفعل».

وأضاف: «سنحاول المضي قدماً في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها أطول فترة ممكنة».

وأردف قائلاً، إن «بوركينا فاسو استخدمت بشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، ولكن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات ولكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفصيلات».

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