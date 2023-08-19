حرائق ضخمة تجتاح كندا وإجلاء جماعي للسكان

المصدر: أ ب

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سعت فرق إطفاء كافحت حرائق غابات في بريتيش كولومبيا، اليوم، لمنع ألسنة النيران التي اجتاحت ضواحي غرب كيلونا، وأجبرت على إخلاء حرم جامعة بريتيش كولومبيا في كيلونا.

في الوقت نفسه، تحولت عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية في كندا لمدينة أشباح، بعدما فر تقريباً كل سكان المدينة، البالغ تعدادهم 20 ألف نسمة، بسبب حريق آخر، من بين مئات الحرائق في غرب كندا.

كانت كولومبيا البريطانية تحت حال طوارئ واسعة النطاق بينما كافحت فرق الإطفاء النيران.

وقال جايسون برولند، رئيس هيئة إطفاء غرب كيلونا، في مؤتمر صحفي، إن الحريق «أسوأ بكثير مما توقعنا».

وأضاف: «كافحنا 100 عام من الحرائق في ليلة واحدة». موضحاً أن عدداً كبيراً من الأبنية دُمر.

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