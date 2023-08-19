ضوء أخضر أمريكي لتزويد كييف بمقاتلات «إف 16»

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن طائرات «إف 16»، سوف تنقل إلى كييف «عن طريق دولة ثالثة»، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين، بحسب ما أورده موقع «سكاي نيوز عربية»، أمس.

وتحدث سوليفان في مؤتمر صحافي من «كامب دافيد»، عن عدة ملفات، أبرزها: الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.

وقال سوليفان: «خلال قمة مجموعة السبع، عبّر الرئيس جو بايدن عن استعداد الولايات المتحدة دعم جهود الحلفاء في تدريب الجنود الأوكرانيين لقيادة المقاتلات». وتابع: «ما قمنا به هذا الأسبوع هو جعل ما قاله الرئيس رسمياً، عبر تواصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين للعمل على التشاور مع الكونغرس قبل انتهاء التدريب، لإرسال الطائرات عبر طرف ثالث لأوكرانيا». واعتبر أن «هذا هو المسار الطبيعي لما أعلنه بايدن في هيروشيما».

بدورها، قالت وزير الدفاع الهولندي، كايسا أولونغرن، إن الولايات المتحدة وافقت على تسليم هولندا مقاتلات «إف 16» لأوكرانيا، في مكسب كبير لكييف. لكن لم يتضح متى سوف يتسنى تسليم أولى مقاتلات «إف 16» لأوكرانيا.

إلى جانب هولندا، أعلنت الدنمارك يونيو الماضي، أنها بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين، وأنها تدرس إمداد كييف بالمقاتلات.

ثقة كبيرة

في السياق ذاته، أكد سوليفان أن واشنطن «تقوم بكل ما في وسعها لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد» الذي بدأ قبل أسابيع. وقال: «نثق في شجاعة القوات الأوكرانية في تحقيق تقدم بالميدان».

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: «لن نعلّق على التقارير الاستخباراتية بشأن أوكرانيا، كانت هناك العديد من التحليلات في السابق بشأن كيف ستنتهي هذه الحرب، لكنها تغيرت مع الوقت بتغير المعطيات على الأرض».

تأكيدات رسمية

في الأثناء، قال مسؤول أمريكي، إن بلاده وافقت على إرسال طائرات «إف 16» المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، إن بلاده منحت البلدين الأوروبيين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة سوف تسرّع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات إلى أوكرانيا، عند حصول الطيارين على التدريب اللازم.

وقال المسؤول الأمريكي، إن بلينكن أرسل خطابين لنظيريه الهولندي والدنماركي، يؤكد لهما موافقة الولايات المتحدة على الطلبات.

يشار إلى أنه لطالما ناشدت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إمدادها بالمقاتلة «إف 16» المتطورة لمنحها ميزة قتالية أمام القوات الروسية.

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