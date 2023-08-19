حدث وتاريخ.. 19 أغسطس 1973فرنسا تفجّر قنبلتها الذرية الثالثة على بعد 750 كيلو متراً من جزيرة تاهيتي بالمحيط الهادي. 1991محاولة انقلاب في الاتحاد السوفييتي قادها نائب الرئيس غينادي ياناييف للإطاحة بالرئيس ميخائيل غورباتشوف، إلا أن الانقلاب فشل. 2010آخر الوحدات القتالية الأمريكية تغادر العراق قبل نحو أسبوعين من الموعد النهائي لانسحابها. 2020رئيس جمهورية مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، يُعلن استقالته وحل الحكومة إثر انقلاب عسكري. صورة التاريخ: 19 أغسطس 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App