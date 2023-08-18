تركيا تدعو روسيا لعدم التصعيد في البحر الأسود

المصدر: (أنقرة - وكالات)

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أعلن مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد، في أعقاب إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي.

ودونت الرئاسة التركية على «إكس»، إن السلطات حذرت نظيرتها الروسية بعد حادثة سفينة الشحن في المياه الدولية بالبحر الأسود.

وذكرت الرئاسة: «في أعقاب حادثة السفينة، جرى تحذير النظراء في روسيا بالطريقة الملائمة لتجنّب مثل هذه المحاولات التي ستؤدي إلى تصعيد التوتر في البحر الأسود».

وأفادت روسيا في بيان بأن سفينة الدورية «فاسيلي بيكوف»، التابعة لها، أطلقت أعيرة من أسلحة آلية على السفينة «سوكرو أوكان»، التي ترفع علم بالاو، لعدم استجابة قبطان السفينة لطلب التوقف من أجل التفتيش.

وكانت السفينة «سوكرو أوكان»، المملوكة لشركة تركية، ترفع علم بالاو عندما أطلقت عليها البحرية الروسية طلقات تحذيرية الأحد الماضي.

بعد ذلك، صعد أفراد من الجيش الروسي إلى السفينة لإجراء تفتيش، قبل السماح لها بمواصلة الإبحار باتجاه ميناء «إسمايل» الأوكراني.

جاء الحادث في خضم تصاعد الهجمات في منطقة البحر الأسود عقب قرار روسيا عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يوليو الماضي.

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