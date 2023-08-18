بيلاروسيا: أوكرانيا فقدت 45 ألف جندي في الهجوم المضاد

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أمس، أن أوكرانيا فقدت 45 ألف جندي خلال «الهجوم المضاد»، بحسب ما أوردت وكالة «سبوتنيك» للأنباء.

وصرح لوكاشينكو في مقابلة مع الصحافية الأوكرانية، ديانا بانتشينكو، «لقد مات الآلاف، لديك 45 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد وآخرون مشلولون، خسارة أوكرانيا على الجبهة هي من واحد إلى ثمانية (8 جنود أوكران مقابل كل جندي روسي)».

وأردف لوكاشينكو «ليس لدينا خلافات مع لرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا وقضايا عالمية أخرى، لكن هناك وجهات نظر مختلفة، ونحن نناقشها معاً».

وقال «لن تتدخل مينسك في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروسيا، لكنها ستساعد روسيا دائماً».

استهداف المسيّرات

في الأثناء، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر نقطتي تحكم لطائرات مسيّرة، تابعة للجيش الأوكراني، في دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيا.

وأفادت الوزارة في بيان «في مناطق لاستوتشكينو في دونيتسك وإيفانوفسكوي في مقاطعة زابوروجيا، تم تدمير نقطتي تحكم للطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية».

وأضاف البيان «تم صد ست هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الآلية 14 و25 و95 المحمولة جواً للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية».

ووفقاً للبيان تم «تحييد ما يصل إلى 125 جندياً أوكرانياً، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاون ذاتي الدفع ومدفعية «إم 777» بولندي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع «إم 109» أمريكية الصنع».

تدمير قطار

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها دمرت قطاراً عسكرياً أوكرانياً، محملاً بالذخيرة، عبر توجيه ضربة صاروخية مباشرة استهدفته في دنيبروبتروفسك. وجاء في بيان الوزارة «في محطة ميجيفايا بمنطقة دنيبروبتروفسك، دمر قطار عسكري (أوكراني) محمل بالذخيرة، بضربة صاروخية».

دعم سلوفاكي

في المقابل، توجه رئيس أركان جيش سلوفاكيا، المنضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى الجبهة جنوبي أوكرانيا، حيث تشن كييف هجوماً مضاداً صعباً، حسبما أعلنت القوات الأوكرانية، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأفادت قيادة الجيش الأوكراني بأن الجنرال دانيال زميكو التقى بـ«المجموعة التنفيذية الاستراتيجية تافريا»، التي تقاتل حالياً في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وفي جنوب المنطقة الشرقية من دونيتسك.

وأضافت على «فيسبوك» أن «الجانب الأوكراني شكر سلوفاكيا على المساعدة المادية والفنية التي قدمتها لكييف».

وأظهرت صور نشرتها قيادة الجيش الأوكراني الجنرال السلوفاكي متحدثاً مع جنود في مستودع يضم أسلحة.

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