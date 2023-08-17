مصرع 10 أشخاص بتحطم طائرة في ماليزيا (فيديو)

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة الماليزية أن طائرة ركّاب صغيرة تحطمت، اليوم، على طريق في ولاية سيلانغور (وسط)، ما أسفر عن مقتل جميع ركّابها الثمانية، إضافة إلى شخصين كانا على الطريق.

وقال قائد الشرطة المحلية، محمد إقبال إبراهيم: «في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إنّ ما لا يقلّ عن 10 أشخاص قُتلوا في تحطم الطائرة».

وأوضح أن «شخصين، أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقيا مصرعهما إلى جانب الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة».

ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني الماليزية، في بيان، إن الطائرة كان على متنها ستة ركّاب وطاقم من شخصين عندما تحطّمت.

ولم تأتِ الهيئة على ذكر أي حصيلة للحادث، مؤكدةً أنه سيتم فتح تحقيق لجلاء ملابساته.

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