حدث وتاريخ.. 17 أغسطس 1945 إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، لكن الاستقلال الفعلي لم يتحقق إلا سنة 1949. 1988مقتل رئيس باكستان محمد ضياء الحق وسفير أمريكا بباكستان في حادث تحطم طائرة. 1993 للمرة الأولى في التاريخ، حكومة بريطانيا تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه. 1999 زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال تركيا ويخلّف 17 ألف قتيل و44 ألف جريح. صورة التاريخ: 17 أغسطس 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App