حرارة قياسية بتركيا.. وحرائق في كندا

المصدر: عواصم ـ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتزامن الحرارة الشديدة والحرائق والفيضانات والانهيارات الطينية، في مناطق مختلفة من العالم، كنتاج التغيرات المناخية.

أمس، أعلنت تركيا تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 49.5 مئوية وسط تحذير خبراء من استمرار ظاهرة الموجات الحارة في حوض البحر المتوسط حتى أربعينيات القرن الجاري. وتواصلت عمليات الإجلاء الجوية شمالي كندا الذي ضربته حرائق غابات دفعت المدينة الرئيسة في الشمال الغربي لإعلان حالة الطوارئ. وتم إجلاء 168 ألف شخص منذ بدء موسم الحرائق الذي حطم كل الأرقام القياسية. واندلع بالمنطقة أكثر من 230 حريقاً، وتم إجلاء 15 في المئة من سكانها.

حرائق هاواي

وبلغت حصيلة ضحايا حرائق هاواي، 106 قتلى، فيما يتواصل البحث عن الضحايا. ولم يغط عمال الإغاثة الذين يبحثون بين أنقاض بلدة لاهاينا التي أتت عليها النيران بشكل شبه كامل، إلا حوالي ربع أراضي المنطقة.

انزلاق تربة

في ميانمار، ارتفعت حصيلة قتلى انزلاق تربة في منجم يشم غير منظم في منطقة نائية في البلاد إلى 31 شخصاً، وما زال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين. في طوكيو أعلنت الحكومة اليابانية أن الإعصار «لان» اتجه شمالاً فوق بحر اليابان، بعدما جلب أمطاراً غزيرة إلى جزيرة اليابان الرئيسية، لتؤثر على أغلب الأجزاء الغربية من البلاد، مخلفاً 49 مصاباً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز