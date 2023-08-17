2023.. عام ذوبان أنهار سويسرا الجليدية

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

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عام 2023 لا يحمل أخباراً سارة للأنهار الجليدية السويسرية حتى وإن لم تشهد عملية ذوبان بالشدة نفسها لتلك المسجلة في 2022، وفق ما أكد الخبير السويسري، ماتياس هاس، أمس.

وقال الباحث الذي يرأس شبكة المسح الجليدي السويسرية «غلاموس» على «إكس»، «موسم الذوبان سيستمر لأكثر من شهر بعد. كيف هي حال الأنهار الجليدية السويسرية في الوقت الحالي؟ ليست جيدة». وأوضح: «حتى لو لم يكن الوضع بالشدة التي كان عليها في 2022، ما زلنا في طريقنا إلى ثاني أكثر الأعوام سلبية في التاريخ».

وتابع: «رغم الفترة الباردة إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة، فإن جميع الأنهار الجليدية تراجعت إلى أقل بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية. وهناك موجة حر جديدة تتكشف الآن»، مشيراً إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر القياسات النهائية التي ستكون متاحة منتصف سبتمبر.

في العام الماضي، تجاوز ذوبان الأنهار الجليدية السويسرية المستويات القياسية بتأثير مزدوج للشتاء الجاف وموجة الحر الصيفية الشديدة.

وقد تبخرت ثلاثة كيلومترات مكعبة من الجليد، أي 6% من الحجم الإجمالي للأنهار الجليدية السويسرية، في حين أن خسارة 2% في عام واحد كانت تعتبر حتى ذلك الحين «شديدة»، كما أشارت لجنة خبراء قياسات الغلاف الجليدي في الأكاديمية السويسرية للعلوم.

وكان ماتياس هاس قدّر قبل عام أن الأنهار الجليدية ستختفي بشكل شبه كلي في سويسرا «بحلول نهاية القرن» في ظل غياب تدابير للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحماية المناخ.

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