مقتل 20 عسكرياً بتحطم مروحية نيجيرية

المصدر: (أبوجا - أ.ب)

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أفاد شهود، أمس، بأن مروحية عسكرية نيجيرية كانت تقوم بمهمة إنقاذ أفراد من هجوم دامٍ، تحطمت بعدما أطلق مسلحون النار عليها شمالي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم عشرون. فيما أعلن سلاح الجو النيجيري، أن مروحية من طراز «إم آي 171» كانت في مهمة إجلاء جرحى في ولاية النيجر، وهي واحدة من أكثر الولايات تعرضاً لهجمات مميتة تشنها عصابات قطاع طرق.

وقالت القوات الجوية إنه يجري التحقيق في سبب التحطم، ولم تقدم تفاصيل عن ضحايا حادث الاثنين الماضي. لكن السكان أبلغوا وكالة «أسوشيتدبرس»، بأن عصابات في منطقة شيرورو بالولاية، أسقطت المروحية أثناء نقلها جنوداً مصابين، وقتلى، جراء هجوم سابق. ونعى الرئيس النيجيري، بولا تينوبو الضحايا في بيان، قائلاً «دفعوا الثمن أثناء خدمتهم بلدنا الحبيب بتفانٍ».

وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة تم التقاطها على ما يبدو من موقع الحادث جثثاً متناثرة حول أجزاء محترقة من مروحية. وقال بانغيدا كودودو، من شيرورو، إن القرويين شاهدوا المسلحين يسقطون المروحية، وإن 20 عسكرياً على الأقل لقوا حتفهم.

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