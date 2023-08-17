حرب أوكرانيا.. روسيا تقصف موانئ الدانوب

المصدر: عواصم - وكالات

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استأنفت روسيا، أمس، استهدافها البنية التحتية للحبوب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، باستخدام طائرات مسيرة في غارات ليلية على صوامع الغلال والموانئ على طول نهر الدانوب، التي تستخدمها كييف لنقل الحبوب إلى أوروبا، بعد إعلان موسكو انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال حاكم أوديسا، أوليه كيبر، إن الأهداف الرئيسة للقصف الروسي بطائرات مسيرة، شملت: أرصفة الموانئ، وصوامع الحبوب، بما في ذلك موانئ دلتا نهر الدانوب. وأشار كيبر إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 13 طائرة مسيرة.

في الوقت ذاته، أبحرت سفينة حاويات محملة من ميناء أوديسا في طريقها إلى البحر الأسود على طول ممر مؤقت أنشأته أوكرانيا للشحن التجاري.

وهذه أول سفينة تبحر من أوكرانيا منذ 16 يوليو الماضي، وفقاً لتصريحات نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف. وكانت السفينة عالقة في أوديسا منذ فبراير 2022.

تقدم وصعوبة

وعلى خط المواجهة، تحدث مسؤولون أوكرانيون عن تحقيق تقدم في «الهجوم المضاد»، حيث قالت نائب وزير الدفاع، هانا ماليار، إن القوات استعادت قرية أوروزغين في دونيتسك.

إلا أنّ كييف أقرّت بصعوبة المعارك في شمال شرق البلاد، والتقدّم في مواجهة الدفاعات الروسية حول بلدة كوبيانسك، ما دفع السلطات المحلية إلى تشجيع إجلاء المدنيين. وأكد الجيش الروسي في تقريره اليومي، أنه «حسن» مواقعه في هذا الموقع من الجبهة.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية خسارة قرية أوروزغين، لكنها أفادت بأن مدفعيتها، وطائراتها الحربية، تهاجم القوات الأوكرانية في المنطقة.

وبعد ساعات من الإعلان الخاص بأوروزغين، قال أولكسندر سيرسكي، أحد أكبر جنرالات أوكرانيا، إن الموقف على جبهة كوبيانسك في منطقة خاركيف يزداد صعوبة.

وستكون خسارة كوبيانسك ضربة قوية لزخم كييف في ساحة المعركة في وقت فشل فيه هجومها المضاد الصيفي حتى الآن في تحقيق مكاسب على الأرض.

عملية تسلل

في وقت لاحق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط محاولة توغّل مجموعة استخباراتية، ومخرّبين أوكرانيين، إلى منطقة بريانسك الحدودية، مشيراً إلى «مقتل أربعة مخرّبين» أوكرانيين دون تحديد تاريخ العملية. واعتبر الأمن الفدرالي أنّ هذا الأمر «يشهد على الاستعداد بهدف (تنفيذ) استفزازات وأعمال تخريب في الأراضي الروسية».

وأوضح حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أنّ محاولة التوغّل قام بها «ستة مخربين». وكتب على «تليغرام»، «شكراً للمدافعين عنّا».

إسقاط مسيرات

إلى ذلك، أعلنت روسيا أنّ أنظمة دفاعها الجوي أسقطت مسيّرات عدّة خلال الليل قرب موسكو، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية التي تستهدف مناطق حضرية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ ثلاث مسيّرات أسقطت في منطقة كالوغا جنوبي العاصمة، وقال مسؤولون إقليميون إنه لم تقع إصابات أو أضرار.

فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

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