أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على قرية في دونيتسك

المصدر: أ.ف.ب

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أعلنت كييف، اليوم الأربعاء، أن قواتها استعادت من القوات الروسية قرية أوروجاين في منطقة دونيتسك، ضمن الهجوم الذي تشنه أوكرانيا على امتداد الجبهة الجنوبية. وكتبت نائبة وزير الدفاع، غانا ماليار، عبر منصات التواصل الاجتماعي: تم استعادة أوروجاين، الهجوم يتواصل.

وأطلقت كييف مطلع يونيو، هجوماً مضاداً لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها، إلا أنّ كييف أقرت بصعوبة المعارك والتقدم في مواجهة الدفاعات الروسية، وبقيت نتائج هجومها دون ما كانت تأمل به.

ويأتي الاعلان الأوكراني عن استعادة أوروجاين غداة تأكيد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن الموارد العسكرية الأوكرانية شبه مستنفدة. ولم تعلّق موسكو بعد على التصريحات الأوكرانية بشأن استعادة القرية.

وتعد دونيتسك من المناطق الرئيسية في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمّها العام الماضي، بعد أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعد أوروجاين التي كان عدد سكانها يقدر بزهاء ألف نسمة قبل الحرب، ضمن مجموعة من القرى التي تعمل القوات الأوكرانية منذ أسابيع على استعادتها.

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