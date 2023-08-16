الصين والهند تتمسكان بالهدوء على الحدود رغم التوتّرات

المصدر: أ.ب

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن القادة العسكريين الصينيين والهنود تعهدوا بالحفاظ على السلام والهدوء على طول حدود البلدين المتنازع عليها، في مسعى من الجانبين لاستقرار الوضع بعد تصاعد التوترات.

وأصدرت وزارة الدفاع الصينية، بياناً مشتركاً على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه، إن الجولة التاسعة عشرة من المحادثات على مستوى القادة بين الجانبين التي عقدت يومي الأحد والاثنين، أسفرت عن مناقشة إيجابية وبناءة وعميقة، ركزت على تسوية القضايا المتعلقة بخط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من الحدود.

وقال البيان، إن البلدين اتفقا على تسوية القضايا العالقة بسرعة، إلا انه لم تظهر إشارات إلى أن أياً من الجانبين مستعد لتقديم تنازلات، رغم حرص الجانبين على تجنب تكرار الاشتباكات بين قواتهما.

وأضاف البيان: «اتفق الجانبان على الحفاظ على السلام والهدوء على الأرض في المناطق الحدودية».

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