عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار في الدومينيكان

المصدر: أ ف ب

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قُتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رضيع وفُقِد أثر 11 وأصيب 59 جراء انفجار قوي وقع الاثنين ولم يُعرف مصدره في منطقة تجارية في محافظة سان كريستوبال بجنوب جمهورية الدومينيكان حسب حصيلة جديدة وردت الثلاثاء.

وهز الانفجار منطقة تجارية في سان كريستوبال، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، الاثنين عند نحو الساعة 15,10 (19,10 ت غ)، وتسبب في اندلاع حريق. وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن رجال الإطفاء كانوا ما زالوا يعملون بعد ظهر الثلاثاء على إخماد الحريق.

وقال الرئيس الدومينيكاني لويس أبي نادر الثلاثاء خلال تفقّده المنطقة المنكوبة "أعبّر عن خالص التعازي لأسر الأشخاص العشرة... الذين لقوا حتفهم".

كما أبلغ عن فقدان 11 شخصا، مشيرا إلى وجود "حوالى 37 شخصا في المستشفيات".

وأصيب 59 شخصا في الانفجار، استنادا إلى الحصيلة الرسمية.

وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم رضيع يبلغ أربعة أشهر.

وأضاف أبي نادر "نحن نبذل كل ما في وسعنا (...) للتحقيق بشأن وضع الأشخاص الـ11 المفقودين"، مؤكدا أنه سيكون هناك "تحقيق لمعرفة مصدر هذا الحادث المروّع وأسبابه".

وأثّر الانفجار في عدد من المباني، بينها متجر للأجهزة وعيادة بيطرية ومبنى حكومي، وتحوّل عدد من المركبات رمادا.

وقالت الحكومة الدومينيكية إن نحو 500 من أفراد قوات الأمن والدفاع المدني وإدارات مكافحة الحرائق انتشروا في المنطقة. واستعين بكلاب للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وشدد أبي نادر على ضرورة "إنقاذ أرواح المتضررين والمصابين".

من جهته قال رئيس بلدية سان كريستوبال، خوسيه مونتاس، لصحيفة "ليستين دياريو" إن السلطات تأمل في "إخماد الحريق بالكامل خلال الساعات المقبلة، حتى يتمكن جميع الفنيين ورجال الإطفاء والمسؤولين من تحديد سبب الانفجار".

في المستشفيات القريبة من موقع الكارثة، يهرع عشرات الأشخاص بحثا عن أقارب لهم قد يكون صودف أنهم كانوا في موقع الانفجار.

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