إطلاق نار حدودي بين أرمينيا وأذربيجان

المصدر: (يريفان، موسكو - أ.ف.ب)

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تجدد التوتر الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا، أمس، حيث طلبت موسكو من الأولى فتح ممر حيوي لمنطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها.

وأكدت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في أرمينيا، وجودها وقت وقوع «حادث إطلاق نار» عند الحدود مع أذربيجان، موضحة أن أياً من مراقبيها لم يصب بجروح.

في وقت سابق، اتهمت أرمينيا، أذربيجان، أنها أطلقت النار على مراقبي الاتحاد الأوروبي، المنتشرين عند الطرف الأرميني الحدودي، الأمر الذي نفته باكو.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن «وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية، أطلقت النار على المراقبين الذين كانوا يقومون بدوريات».

ووصفت أذربيجان المعلومات بالـ«خاطئة». وأضافت إنه عادةً «يبلغ الطرف الأذربيجاني، مسبقاً بموعد زيارة مراقبي الاتحاد الأوروبي»، وتابعت «من المستحيل عملياً، ونظرياً، حصول وضع مماثل».

إلى ذلك، دعت روسيا، أذربيجان، إلى معاودة فتح الممر البري (الوحيد)، الرابط أرمينيا بمنطقة ناغورني قره باغ بين باكو ويريفان. وأبلغ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الأذربيجاني، خلال مكالمة، وفق بيان مكتبه، «تم التركيز خصوصاً على ضرورة تنفيذ الإجراءات الهادفة لنزع سريع لفتيل التصعيد بالنسبة إلى الوضع حول ناغورني قره باغ، على أن يشمل ذلك معاودة فتح الطرق الإنسانية، بينها ممر لاتشين».

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