سيئول تلجأ لواشنطن في مواجهة بيونغ يانغ

المصدر: (سيئول، بيونغ يانغ - وكالات)

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي، أمس، إلى تعاون أمني «أوثق» مع الولايات المتحدة، واليابان، للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية النووية.

وقال يون سوك يول، إن قمته القادمة مع زعيمي أمريكا، واليابان، في «كامب ديفيد»، ستكون علامة فارقة جديدة في التعاون الثلاثي.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ويون، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال قمتهم الجمعة في المنتجع الرئاسي بولاية ماريلاند، خطط توسيع التعاون العسكري المتعلق بالدفاعات الصاروخية الباليستية وتطوير التكنولوجيا.

وقال يون في خطاب متلفز بالعاصمة سيئول، إن القمة بين كوريا الجنوبية، وأمريكا، واليابان، بـ«كامب ديفيد» في غضون ثلاثة أيام، ستكون علامة فارقة جديدة في التعاون الثلاثي الذي يسهم في السلام والازدهار بشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الكوري الشمالي إلى مزيد من التعاون مع روسيا، وذلك في رسالة إلى موسكو، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وجاء في رسالة الوزير كانغ سون نام، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، «شدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع».

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