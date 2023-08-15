نظام تبريد صيني جديد يجعل أسلحة الليزر أشد فتكاً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن العالم الصيني يوان شينغفو أن تطوراً ضخما قد طرأ على تكنولوجيا أسلحة الليزر الفتاكة، لتصبح أكثر قدرة باستهلاك أعلى للطاقة للمدمرة.

وقال العالم والباحث العسكري الصيني إنه تم تطوير عملية التبريد الخاصة بأسلحة الليزر لإخراج الآشعة الفتاكة باستمرارية بدون أي إهدار للطاقة الحرارية.

وأضاف يوان شينغفو: «إنه تطور كبير وعملاق في القوة التدميرية لأسلحة الليزر، باستطاعاتها استخدام طاقة عالية دون هدر للطاقة الحرارية في ظل تطير عملية التبريد».

ووفقا لنظام التبريد الجديد، يستطيع سلاح الليزر زيادة القدرة التدميرية، وفي الوقت نفسه لفترة زمنية أطول، في ظل نظام تبريد يحافظ على الطاقة المستخدمة، دون توليد طاقة حرارية عالية تحد من استخدام السلاح.

وقال الباحث والعالم الصيني: «آشعة تدميرية عالية ستنتج من الأسلحة بعد تطويرها، ليس فقط في الإطلاق الأول، وإنما باستمرارية دون توقف، وبنفس القوة».

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