روسيا تدمّر 20 موقعاً في دونيتسك

المصدر: وكالات

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دمّرت وحدات الجيش الروسي، بالتعاون مع القوات الفنية والجوية التابعة للمجموعة العسكرية الروسية فوستوك، اليوم الثلاثاء، أكثر من 20 موقعاً قتالياً للقوات العسكرية الأوكرانية، وقطعت تقدم ست مجموعات من المشاة قرب مدينة أوروجايني في دونيتسك.

وقال أوليج تشيخوف، رئيس المركز الصحفي التابع لقوات «فوستوك»: «نفذت وحدات المجموعة العسكرية «فوستوك» بالتعاون مع القوات الفنية والجوية هجمات نارية في منطقة أوروجايني، تمكنت القوات الروسية خلال المعركة من اكتشاف وقمع أكثر من 20 موقعاً قتالياً وتجمعاً للقوات العسكرية الأوكرانية».

وأضاف رئيس المركز الصحفي: «تم منع تقدم ست مجموعات من المشاة، وتم تدمير مدرعة قتالية وناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية».

إلى ذلك، قال مسؤولون في أوكرانيا، إنّ روسيا شنت هجوماً جوياً واسع النطاق على منطقتي لفيف في الغرب وفولين في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة العشرات.

وقال يوري بوهوليايكو حاكم منطقة فولين، إن ثلاثة لقوا حتفهم ودخل عدة أشخاص إلى المستشفى في لوتسك، المركز الإداري للمنطقة، بعد تعرض مؤسسة للأعمال للاستهداف. وتقع منطقة فولين على الحدود الغربية لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأشارت معلومات أولية، إلى أن الهجوم الجوي الروسي على منطقة لفيف لم يسفر عن إصابات، لكن أضراراً لحقت بأكثر من مئة منزل وبنوافذ البنايات وروضة أطفال.

وقال رئيس بلدية المدينة، أندريه سادوفي، إن الدفاعات أسقطت العديد من الصواريخ، لكن القصف وصل لأهدافه أيضاً في بعض مناطق لفيف، مضيفاً أن الأوامر صدرت بإخلاء مبنى سكني واحد على الأقل اندلعت فيه النيران.

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