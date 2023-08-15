وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر يناهز 92 عاما

المصدر: د ب ا

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توفى يون كي جونج، والد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، عن 92 عاما، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه جرى نقل يون كي جونج ، الذي كان استاذا فخريا بجامعة يونسي، لمستشفى جامعة سول.



وتردد أن الرئيس الكوري أسرع إلى المستشفى عقب حضور مراسم يوم التحرير أمس الاثنين، حيث ظل بجوار والده خلال لحظاته الأخيرة.



وقال المكتب الرئاسي: " من أجل عدم ترك فراغ في شؤون الدولة، قرر الرئيس يون إقامة مراسم جنازة عائلية"، مضيفا أنه لن يتم قبول زهور أو زيارات عزاء.

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