ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند وحرائق أمريكا

المصدر: عواصم - وكالات

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ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 49 قتيلاً، فيما اقتربت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي الأمريكية، من مئة قتيل.

ومن بين قتلى الفيضانات في الهند تسعة أشخاص قضوا بانهيار معبد هندوسي، فيما اعتبر عشرات آخرون في عداد المفقودين. وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.

وقال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش في بيان أن سلطات الولاية «تعمل جاهدة لإزالة الأنقاض من أجل إنقاذ الأشخاص الذين قد يكونون عالقين تحتها». وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص فيما تضرّرت طرق رئيسية وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات.

أمطار إيطاليا

في روما، عثرت فرق الإنقاذ على الأشخاص الخمسة الذين فقدوا الأحد، جراء عاصفة شديدة في شمال إيطاليا. وأسفرت الأمطار الغزيرة عن حدوث انزلاق أرضي وانزلاق طيني في البلدة، وتم إجلاء نحو 120 شخصاً.

كما أسفرت الأمطار والانزلاق الأرضي عن فيضان مياه أحد الأنهار على ضفافه في البلدة الواقعة في منطقة بيدمونت. وانهار جزء من جسر للسكك الحديد في جنوب النرويج أمس، بعدما كان مغلقاً أمام القطارات إثر فيضانات الأسبوع الماضي، بدون التسبب بسقوط ضحايا.

وانهار الجسر الحديديّ في وسطه بعد سقوط عمود إثر ارتفاع منسوب المياه في الأيام الأخيرة في نهر لاغن. وضربت العاصفة «هانس» النرويج والسويد فتسببت بإجلاء آلاف الأشخاص وأثارت بلبلة كبيرة في المواصلات. ويتوقع هطول أمطار غزيرة مجدداً اليوم الثلاثاء فوق جنوب شرق النرويج.

إعصار لان

في اليابان، ألغت شركات طيران وسكك حديدية رحلاتها في مناطق بوسط البر الرئيسي، فيما تستعد البلاد لمواجهة الإعصار لان الذي من المتوقع أن يصل لليابسة اليوم. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار لان وهو سابع عاصفة مدارية تضرب البلاد الموسم الحالي يمر فوق المحيط الهادي بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة.

وحذرت من احتمالات هطول أمطار غزيرة ورياح ومن خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وألغت شركات الطيران الكثير من الرحلات في مسار العاصفة.

وأعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان توقف خطوط القطارات طيلة اليوم. بالمقابل اقتربت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي الأمريكية، وهي الأكثر فتكاً منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، من مئة قتيل أمس، ما أثار انتقادات للسلطات بسبب إدارتها للمأساة.

تأتي حرائق هاواي في أعقاب ظواهر مناخية قاسية أخرى في أمريكا الشمالية هذا الصيف، حيث لا تزال حرائق الغابات مستعرة في أنحاء كندا فضلاً عن موجة حر شديد في جنوب غرب الولايات المتحدة.

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