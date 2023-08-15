«إس - 400» للهند ويورانيوم لبنغلاديش

المصدر: (عواصم ـ وكالات)

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أحد كبار مسؤولي الصادرات الدفاعية قوله أمس، إن روسيا ستسلم الهند دفعة من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي إس - 400 المضادة للطائرات في الموعد المتفق عليه.

والهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم وما زالت تعتمد على التكنولوجيا الروسية للأسلحة التقليدية في الغالب، لكن المسؤولين في نيودلهي يعبرون عن قلقهم من أن تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية في تأخر التسليم في الموعد المحدد.

ونقلت إنترفاكس عن دميتري شوجاييف رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني قوله «إنتاج أنظمة الصواريخ إس - 400 تريومف المضادة للطائرات يتم وفقاً للجدول الزمني المحدد».

واشترت الهند وحدات نظام الدفاع الجوي إس - 400 تريومف في عام 2018 مقابل 5.4 مليارات دولار. وتم تسليم ثلاثة من الأنظمة مع انتظار تسليم اثنين آخرين.

وذكرت إنترفاكس أنه من المقرر أن تكتمل عمليات التسليم بحلول نهاية 2024. وما زالت روسيا مصدراً لواردات أسلحة بقيمة 8.5 مليارات دولار من إجمالي 18.3 مليار دولار أنفقتها الهند على واردات الأسلحة منذ عام 2017، وفقاً لبيانات من معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

في الأثناء، قال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم للطاقة النووية الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع متلفز، إن الشركة تعتزم نقل الوقود النووي إلى محطة الطاقة النووية في بنغلاديش في أقرب وقت في الخريف المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه يتم إنشاء محطة الطاقة التي تبلغ تكلفتها 12.65 مليار دولار، والتي ستتألف من وحدتين للطاقة النووية، في منطقة بابنا، على بعد نحو 140 كيلومتراً غرب دكا.

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