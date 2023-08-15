حدث وتاريخ.. 15 أغسطس 1990 العراق يعلن قبوله «معاهدة الجزائر 1975» بتقسيم شط العرب مع إيران. 2022 فوز وليام روتو في الانتخابات العامة الكينية، ليصبح الرئيس الخامس لكينيا منذ الاستقلال. 2013 اكتشاف نوع جديد من الثديَّيات في الأنديز، ينتمي لفصيلة الراكونيَّات أُطلق عليه تسمية الأولينغويتو. 1918 قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك في أعقاب الثورة البلشفية. صورة التاريخ: 15 أغسطس 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App