أوكرانيا تعلن إسقاط صواريخ ومسيّرات فوق أوديسا

المصدر: أ.ف.ب

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أسقطت أوكرانيا، مجموعة صواريخ ومسيّرات روسية تستهدف أوديسا، وفق ما أعلن جيشها الاثنين، في آخر حلقة ضمن سلسلة هجمات في المنطقة الجنوبية المطلة على البحر الأسود.

وجاء في بيان على تلغرام للقيادة العملياتية الجنوبية، أن الروس هاجم منطقة أوديسا ثلاث مرات خلال الليل، مستخدمين مجموعتي مسيّرات هجومية يبلغ عددها الإجمالي 15 إضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر مقرها في البحر.

وصدّت قوات الدفاع الجوي، كل الهجمات لكن الشظايا الناجمة أحدثت أضراراً في سكن للطلاب ومتجر وسط مدينة أوديسا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بجروح، وفق الجيش.

وأضاف أن موجة الانفجارات ألحقت أضرارا في نوافذ وشرفات عدة أبنية وبسيارات متوقفة في مكان قريب، مضيفا أن عناصر الإطفاء يحاولون إخماد حريقين.

وأظهرت صور وتسجيلات مصوّرة نشرها الجيش، عناصر الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع في متجر تسوّق من عدة طوابق، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من الموقع.

وتأتي الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات بعد يوم على إعلان موسكو عن طلقات تحذيرية صادرة من سفينة حربية روسية تجاه سفينة شحن كانت متوجّهة إلى إزمايل، وهي مدينة مطلة على نهر الدانوب في أوديسا.

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