روسيا تدرج 3 قادة عسكريين أوكرانيين على قائمة المطلوبين

المصدر: د.ب.أ

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أدرجت وزارة الشؤون الداخلية الروسية، على قائمة المطلوبين، ثلاثة قادة عسكريين أوكرانيين متهمين غيابياً بقصف إقليم دونباس، وفقاً لقاعدة بيانات المطلوبين بالوزارة.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ أساس البحث عنهم أنهم مطلوبون بموجب مادة في القانون الجنائي.

وكانت لجنة التحقيق الروسية، قد أدانت في يوليو الماضي، ثلاثة قادة عسكريين أوكرانيين غيابياً، من بينهم يفجيني مويسيوك، القائد السابق للقوات الهجومية المحمولة جواً.

ويواجه المدعى عليهم تهماً بقصف وحداتهم بلدات دونباس، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مئة شخص.

وقالت ريا نوفوستي، إنه إضافة إلى مويسيوك، وُجهت اتهامات أيضاً إلى القائد السابق لمجموعة العمليات التكتيكية فوستوك، إيجور بالاهنيوك، ورئيس مقر العمليات المشتركة في منطقة دونيتسك ولوهانسك، أندريه كوفالتشوك.

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