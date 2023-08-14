تركيا تعزّز اتصالاتها بشأن صفقة الحبوب قبل اجتماع أردوغان وبوتين

المصدر: د.ب.أ

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قال مصدر دبلوماسي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن تركيا كثفت محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن صفقة الحبوب، استعدادا للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المصدر: «كثفت تركيا الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصفقة الحبوب،

وتشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في هذا الجهد»، وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال المصدر، إنّه تم تكثيف العمل لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذ مبادرة الحبوب، قبل اجتماع أردوغان وبوتين.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ميلييت التركية، أن بوتين سيزور تركيا في الأيام المقبلة. كما أفادت قناة «ايه هابر» التلفزيونية التركية، بأنه وحال لم يقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا، سيقوم أردوغان بالسفر إلى الاتحاد الروسي بدلاً من ذلك.

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