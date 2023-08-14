الرئيس الأوكراني: لن نترك جرائم روسيا دون رد

المصدر: البيان

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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالانتقام وذلك بعد مقتل أسرة من أربعة أفراد بقصف مدفعي روسي على إقليم خيرسون في جنوبي أوكرانيا.

وقال في فيديو عبر تيليغرام يوم الأحد "لن نترك أي من جرائم روسيا دون رد".

وفي منطقة خيرسون وحدها ، تقول السلطات إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب حوالي 15 آخرين.

وذكرت السلطات الأوكرانية أنه في قرية شيروكا بالكا، أسفر القصف المدفعي الروسي صباح الأحد عن مقتل خمسة أشخاص- من بينهم أسرة مكونة من أربعة أفراد بينهم أب وأم وابن يبلغ من العمر 12 عاما وطفل يبلغ من العمر حوالي ثلاثة أسابيع فقط.

وقال زيلينسكي في خطابه إن المنطقة تعرضت لنيران الجيش الروسي 17 مرة خلال النهار. وأعلنت الإدارة العسكرية المحلية يوم حداد إقليمي في المنطقة يوم الاثنين.



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