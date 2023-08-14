تفتيش روسي تحت النار لسفينة شحن في البحر الأسود

المصدر: عواصم - وكالات

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أطلقت سفينة حربية روسية أمس، نيراناً تحذيرية على سفينة شحن جنوب غرب البحر الأسود، وأعلنت موسكو صد هجمات على الجبهة، في وقت تصاعدت هجمات المسيرات الأوكرانية.

وفي حادثة هي الأولى منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الشهر الماضي، قالت روسيا، في بيان، إن سفينتها فاسيلي بيكوف التي كانت في دورية أطلقت نيران أسلحة آلية على الناقلة سوكرو أوكان التي ترفع علم جزيرة بالاو، لعدم استجابة قبطانها لطلب التوقف من أجل إجراء عملية تفتيش.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الناقلة سوكرو أوكان كانت تشق طريقها نحو ميناء إسماعيل الأوكراني. وقالت «أطلقت أسلحة آلية نيرانا تحذيرية لإجبار السفينة على الوقوف».

وأضافت إن قوات روسية صعدت على متن السفينة بمساعدة طائرة هليكوبتر من طراز كا - 29. وأردفت «بعد أن أكملت مجموعة التفتيش عملها على الناقلة واصلت سوكرو أوكان طريقها».

مخاوف متزايدة

من جهة أخرى، سيؤدي إطلاق النار على سفينة تجارية إلى زيادة المخاوف الحادة بالفعل بين ملاك السفن وشركات التأمين وتجار السلع بخصوص المخاطر المحتملة للوقوع في مرمى النيران بالبحر الأسود، وهو الطريق الرئيسي الذي تستخدمه كل من أوكرانيا وروسيا لإيصال منتجاتهما الزراعية إلى الأسواق.

وقالت روسيا إنها ستعامل أي سفن تقترب من الموانئ الأوكرانية على أنها سفن عسكرية محتملة، وستعامل الدول التي ترفع علمها على تلك السفن باعتبارها مقاتلة في الصف الأوكراني.

حرب المسيرات

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين بغرب روسيا أمس.

وقالت إنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود وإسقاط طائرة مسيرة رابعة فوق منطقة كورسك. وأضافت أن هذه الحوادث لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار.

وقال الناطق باسم خدمات الطوارئ الإقليمية الروسية إن القوات الروسية دمرت زورقاً وثلاثة مدافع هاون من عيار 120 مللم ومدفع هاوتزر من طراز «إم 777» أمريكي الصنع تابعة للجيش الأوكراني في منطقة خيرسون خلال الساعات الأخيرة.

وقالت قناة روسية رسمية على «تيليغرام» إن حركة المرور على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم استؤنفت بعد توقفها لفترة وجيزة أمس. ولم تذكر القناة سببا لتوقف حركة المرور.

قصف روسي

وقالت السلطات الأوكرانية بمنطقة خيرسون إن سبعة أشخاص بينهم رضيعة وثلاثة من أفراد عائلتها قتلوا في قصف روسي، مشيرة إلى إصابة 13 شخصاً.

ودانت فرنسا الضربات على خيرسون ووصفتها بأنها «أفعال غير مقبولة تشكّل جرائم حرب لا يمكن أن تمر من دون عقاب». من جهتهم قال مسؤولون موالون لروسيا إن مدنياً قتل من جراء قصف أوكراني على زايتسيفو في منطقة دونيتسك. كما قُتل رجل وأصيبت امرأة بجروح في سيفيرني الواقعة بالمنطقة نفسها.

صد هجوم

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية صدت هجوماً أوكرانياً وألحقت أضراراً بقوات أوكرانية ومعدات عسكرية في منطقة زابوروجيا خلال الساعات الأخيرة.

وقال كوناشينكوف «في اتجاه زابوروجيا، صدت وحدات من المجموعة القتالية الروسية مدعومة بالمدفعية هجوماً جنوب غرب أوسبينوفكا في منطقة زابوروجيا. كما ألحقت الوحدات أضراراً بقوات الجيش الأوكراني ومعداته العسكرية في المناطق القريبة من يابلونيفوي ومالايا توكماتشكا في منطقة زابوروجيا»، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية.

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