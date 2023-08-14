اضطراب المناخ.. حرائق وأعاصير وانهيارات طينية

المصدر: دبي، عواصم ـ البيان، وكالات

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تصاعد الغضب بسبب طريقة تعامل السلطات الأمريكية مع الحرائق التي أتت على إحدى مدن هاواي وأسفرت عن مقتل 93 شخصاً على الأقل في حصيلة هي الأعلى في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وتعاني مناطق عديدة من ارتفاع في الحرارة، فيما تواجه أخرى أعاصير وفيضانات وانهيارات طينية.

في لاهاينا الأمريكية تضرر أو دمر أكثر من 2200 مبنى جراء الحرائق، ما تسبب في تشريد الآلاف وكلّف خسائر بقيمة 5,5 مليارات دولار.

وأطلقت سلطات هاواي تحقيقاً بشأن طريقة التعامل مع الحرائق، بعدما أكد السكان عدم تلقيهم تحذيرات.

ويعاني السكان في جنوب شرقي تركيا من الحرارة الشديدة في مطلع الأسبوع بعد نحو ستة أشهر من الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة حيث لا يزال الكثير من الأشخاص يعيشون في ملاجئ الطوارئ مثل الخيام أو الحاويات.

وفي ولايتي هاطاي وكهرمان مرعش، بلغت درجات الحرارة 45 درجة مئوية أمس. وفي العاصمة أنقرة كانت درجة الحرارة أكثر من 36 درجة.

وفي المغرب أعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية عن تسجيل رقم قياسي جديد في درجات الحرارة بالبلاد.

وقالت الوزارة إن درجة الحرارة بلغت 50.4 درجة مئوية، الجمعة 11 أغسطس الجاري، لأول مرة في تاريخ المملكة.

مكيفات الهواء

وفي الأردن، أدت درجات الحرارة المرتفعة المستمرة إلى زيادة الطلب على أجهزة التبريد، بحسب أحد مديري شركة لبيع الأجهزة الكهربائية في عمان.

وقال أحد بائعي المراوح إنه باع خلال الشهر الماضي بعد موجتي الحر المتتاليتين ما يعادل مبيعات سنتين.

وفي العراق، توقعت هيئة الأحوال الجوية، أمس، أن تتخطى الحرارة في 13 محافظة نصف درجة الغليان. وذكر بيان للهيئة، أن الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 درجة، وفي كربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51 درجة.

فيضانات

لكن بالمقابل تشهد مناطق أخرى في العالم أعاصير وفيضانات. ففي بورما، تسببت فيضانات وسيول ناجمة عن أمطار موسمية في مقتل خمسة أشخاص في البلاد، وأرغمت السلطات على إجلاء نحو 48 ألف شخص.

وبدأت الفيضانات أواخر يوليو وطالت تسعاً من الولايات والمناطق من بينها راخين وكاشين وكارن ومون وتشين.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار قوي غرب ووسط اليابان غداً الثلاثاء، حيث حذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيارات طينية وفيضانات خلال عطلات «بون» الصيفية السنوية.

حصيلة جديدة

وفي الصين، قالت هيئة مواجهة الطوارئ بمدينة شيان شمال غرب البلاد إن عدد وفيات انهيارات طينية وقعت بالمدينة ارتفع إلى 21 شخصاً مع بقاء ستة آخرين في عداد المفقودين، بينما تعاني الصين من هطول أمطار صيفية غزيرة بشكل غير معتاد.

وذكر التلفزيون المركزي أن هطول الأمطار لا يزال يهدد بفيضانات في المدن المنخفضة.

روسيا

وفي روسيا تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ أمس، حيث أدى الإعصار المداري «خانون» إلى تساقط غزير للأمطار. وأفادت وزارة حالات الطوارئ بأن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية.

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