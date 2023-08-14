13 قتيلاً بهجومين منفصلين في  نيجيريا

المصدر: (كانو (نيجيريا)- أ.ف.ب)

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قُتل ثلاثة جنود وعشرة مزارعين في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكوحرام المتشددة شمال شرق نيجيريا، وفق ما ذكرت جماعات مسلحة محلية تقاتل الجماعات المتشددة أمس.

وقال مسؤولون إن مقاتلين متشددين هاجموا أول من أمس قاعدة عسكرية غير بعيدة من مدينة كوندوغا في ولاية بورنو ما أدى إلى اندلاع قتال مع الجنود.

وقال قائد إحدى الجماعات المسلحة ويدعى إبراهيم ليمان «استغل إرهابيو بوكوحرام الظلام وحقول الذرة لشن هجومهم». وأضاف أن «الجنود خاضوا معركة ضارية قتل فيها ثلاثة جنود قبل القضاء على المهاجمين واضطرارهم إلى الانسحاب».

وأكد قائد ميليشيا أخرى في المنطقة، باباكورا كولو، وقوع الهجوم وحصيلته.

وكان مقاتلو «بوكو حرام» قتلوا السبت عشرة مزارعين بالرصاص بعد أن جمعوهم بينما كانوا يعملون في حقلهم في قرية تقع على أطراف مايدوغوري، عاصمة اقليم بورنو.

وأكد عمر آري، أحد أفراد الميليشيا الذي ساعد في إخلاء الجثث، «قُتل المزارعون العشرة بالرصاص».

وعن الهجوم الثاني، قال ليمان إن أربعة مزارعين آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مؤكدا حصيلة القتلى.

وتستهدف «بوكو حرام» وتنظيم داعش في غرب إفريقيا بشكل متزايد الحطابين والرعاة والمزارعين والصيادين في شمال شرق نيجيريا، بتهمة «التجسس ونقل المعلومات إلى الجيش والميليشيات». وتسبب هذا النزاع المستمر منذ أربعة عشر عاماً في أزمة إنسانية خطيرة للغاية في شمال شرق نيجيريا وفي جنوب النيجر وغرب تشاد وشمال الكاميرون حيث انتشر التمرد.

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