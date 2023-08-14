الأردن: إسقاط مُسيّرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

المصدر: البيان

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أعلن الأردن عن إسقاط مُسيّرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا.

وأفادت قناة المملكة الأردنية، نقلاً عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بإحباط تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا.

وأشار المصدر، إلى إن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت الأحد 13 أغسطس 2023، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مُسيّرة (درون) قادمة من الأراضي السورية.

وأشار المصدر إلى أن المُسيرة التي جرى إسقاطها، تحمل كمية من مادة الكرستال، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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