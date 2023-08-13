انزلاق التربة يحصد 21 قتيلاً في الصين

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء انزلاق للتربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة شمالي الصين إلى 21 قتيلاً، اليوم.

وأدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة، أمس، جرف معه منزلين، وألحق أضراراً بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة، وغيرها من البنى التحتية، وفق ما أعلنت إذاعة «سي إن آر» الوطنية.

وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيآن، اليوم، العثور على 21 قتيلاً حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين.

وأفادت إذاعة «سي إن آر»، في وقت سابق على شبكة «ويبو» الاجتماعية، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، مشيرةً إلى أن الوصول إلى بعض الأشخاص وما زال غير ممكن.

وتم حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ المتواصلة، اليوم، بحسب الإذاعة.

وبثّت «سي إن آر» صورا على «ويبو» تُظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الصخور والأشجار من أطراف نهر، ويحملون الضحايا على نقالات.

يُذكر أن الصين شهدت فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، في حين وصلت حصيلة القتلى من جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 شخصاً على الأقل، وفق آخر حصيلة نشرت أمس.

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