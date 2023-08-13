اصطدام وشيك بين طائرتين في مطار سان دييغو

المصدر: البيان

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كشفت السلطات الأمريكية أنها تحقق في اصطدام وشيك بين طائرة تابعة لشركة خطوط ساوث ويست الجوية وطائرة أعمال من طراز «سيسنا» في مطار سان دييغو الأسبوع الماضي.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، أمس، إنه يبحث في توغل بالمدرج في 11 أغسطس الجاري الذي لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وأضاف المجلس أن الحادث وقع عندما تم السماح لطائرة طراز «سيسنا 569 إكس» بالهبوط على المدرج رقم 27، واصطدمت بطائرة، تابعة لشركة خطوط ساوث ويست الجوية، طراز «بوينغ 737»، كانت في طابور على المدرج نفسه.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد ذكرت، في يونيو الماضي، أنها ستبدأ دورات تدريبية شهرية إجبارية للسلامة لمراقبي الحركة الجوية، بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعد ارتفاع حاد في حوادث الاصطدام الوشيكة.

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