دول "الايكواس" تعتزم إرسال وسطاء إلى النيجر

المصدر: د ب ا

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بعد مشاورات بشأن تدخل عسكري محتمل ضد عزل القيادة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر، تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الايكواس" إرسال فريق وسطاء للتشاور مع أعضاء المجلس العسكري .

وذكرت إذاعة فويس اوف نيجيريا اليوم "الاحد"، ومقرها نيجيريا أن نواب الكتلة الاقتصادية اتفقوا على تشكيل فريق من الوسطاء خلال جلسة استثنائية "السبت".

وتأتي جهود الوساطة عقب أن فكرت دول "الايكواس" في البداية في التدخل العسكري ضد مدبري الانقلاب، كما أمر رؤساء الدول الأعضاء قوات الجيش بالاستعداد لاستعادة النظام الدستوري خلال جلسة خاصة "الخميس" الماضي.

ورفض أعضاء المجلس العسكري في النيجر حتى الآن استقبال الوفود الرسمية للايكواس. وقد توجه وفد من رجال الدين إلى النيجر "السبت".

وكان الجيش قد عزل الرئيس وأوقف العمل بالدستور في 26 يوليو الماضي.

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