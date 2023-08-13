لندن: «فاغنر» نحو تقليص حجمها لتوفير الرواتب

المصدر: د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه من المرجح أن تتجه مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، نحو عملية لتقليص الحجم وإعادة التشكيل، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى توفير نفقات رواتب العاملين في وقت يشهد ضغطاً مالياً.

ويشار إلى أن الدولة الروسية تصرفت منذ وقوع محاولة التمرد الفاشلة في يونيو 2023، ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة بقائد فاغنر، يفجيني بريجوجين. كما أن هناك احتمالاً واقعياً بأن الكرملين لم يعد يمول الجماعة، وفق ما أشارت إليه وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة إكس.

وفي حال لم تعد الدولة الروسية تدفع لفاغنر، فستكون السلطات البيلاروسية هي ثاني دافعي الرواتب الاكثر معقولية. ومع ذلك، فإن قوات فاغنر الكبيرة العدد ستمثل استنزافاً كبيراً وغير مرحب به، لموارد بيلاروس.

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