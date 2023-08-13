الصين تتوعد بإجراءات حازمة رداً على زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توعّدت الصين الأحد باتّخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردا على زيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي إلى الولايات المتحدة والتي أكدت أنها تراقبها عن كثب.

ورسميا، سيتوقف لاي، المرشح لانتخابات تايوان الرئاسية العام المقبل، في الولايات المتحدة كنقطة عبور في طريقه من وإلى باراغواي حيث سيحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب سانتياغو بينيا.

تطالب الصين بتايوان وتعهّدت بضمها وإن كان بالقوة، فيما تكثّف الضغط السياسي والعسكري عليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على الإنترنت إن "الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز